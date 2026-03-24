Epic Games hat 1.000 Mitarbeiter entlassen, plant die Schließung von Fortnite s Rocket Racing, Ballistic und Festival Battle Stage Modes

HQ

Als Epic Games beschloss, den Preis für V-Bucks zu erhöhen, wurde deutlich, dass das unsinkbare Biest Fortnite Risse in seinem Rumpf entwickelte. Offensichtlich sind diese Risse tiefer und größer als erwartet.

In einer schockierenden Wendung hat Epic Games gerade bekannt gegeben, bis zu 1.000 Mitarbeiter entlassen zu haben. Dies wurde von CEO Tim Sweeney in einer Stellungnahme bestätigt, die an die Epic-Mitarbeiter gesendet und auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurde, in der Sweeney alle möglichen Gründe für die Verzögerungen anführt und darlegt, dass der Aufstieg von KI im Videospielsektor keine Rolle gespielt habe.

Zum einen äußerte Sweeney, dass der Rückgang des Interesses an Fortnite eine Rolle spielt, da "wir deutlich mehr ausgeben, als wir verdienen, und wir müssen erhebliche Kürzungen vornehmen, um das Unternehmen finanziell zu halten." Bis zu diesem Zeitpunkt wurden neben den 1.000 verlorenen Arbeitsplätzen rund eine halbe Milliarde Dollar an Kostensenkungsmaßnahmen ergriffen, um zu überleben.

Darüber hinaus merkt Sweeney an, dass auch branchenweite Herausforderungen eine Rolle spielen, da Epic festgestellt hat: "langsameres Wachstum, schwächere Ausgaben und härtere Kosteneffizienz; aktuelle Konsolen verkaufen sich weniger als die der letzten Generation; und Spiele, die um Zeit gegen andere zunehmend ansprechende Unterhaltungsformen konkurrieren."

Sweeney äußert auch, dass Epic Schwierigkeiten hat, in Fortnite auf eine Weise zu liefern, wie es in der Vergaangenheit der Fall war, was Teil des Problems ist, da das Spiel weniger Engagement verzeichnet. Die Hoffnung ist, dass die Rückkehr zu Google Store und mobilen Plattformen hilft, das Schiff zu stabilisieren.

Sweeney erklärt dann, dass "die Entlassungen nichts mit KI zu tun haben", denn obwohl sie die Produktivität steigern, "wollen wir so viele großartige Entwickler wie möglich haben, die großartige Inhalte und Technologien entwickeln."

Betroffene erhalten mindestens vier Monatsgehalt, eine verlängerte Gesundheitsversorgung sowie beschleunigte Aktienoptionen und erweiterte Aktienoptionen sowie erweiterte Aktienausübungsoptionen für die nächsten zwei Jahre.

Was Epic Games als Nächstes angeht, so wird uns gesagt, dass der Fokus darauf liegt , "großartige Fortnite Erlebnisse mit frischem saisonalem Inhalt, Gameplay, Story und Live-Events zu schaffen", während gleichzeitig noch in diesem Jahr eine große Launch-Reihe angekündigt wird, wenn die Entwicklung von Unreal Engine 5 und UEFN zu Unreal Engine 6 stattfindet.

Sweeney schließt mit den Worten: "Die heutigen Marktbedingungen sind die extremsten, die wir seit jenen frühen Tagen gesehen haben, mit massiven Umwälzungen in der Branche, verbunden mit enormen Chancen für die Unternehmen, die auf der anderen Seite als Gewinner hervorgehen. Das ist unser Ziel für unsere Spieler, und wir wollen andere gleichgesinnte Entwickler aus der Branche auf den Weg bringen, gemeinsam eine offenere und lebendigere Zukunft der Unterhaltung aufzubauen."

Es sollte auch erwähnt werden, dass diese Sparmaßnahmen offenbar mit der Entscheidung übereinstimmen, die Rocket Racing-, Ballistic- und Festival Battle Stage-Modi von Fortnite einzustellen und schließlich zu schließen. In einem begleitenden Artikel auf X erklärt Epic, dass am 16. April für Ballistic und Festival Battle Stage und dann im Oktober für Rocket Racing die Modi geschlossen werden, weil "wir es nicht geschafft haben, etwas Großartiges zu bauen, das eine große Spielerschaft anzieht und hält."

Die Frage ist jetzt, was sonst noch gestrichen wird, um Fortnite und Epic Games am Leben zu erhalten?