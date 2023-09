Epic Games entlässt 870 Mitarbeiter

HQ

Fortnite, das beliebteste Online-Spiel der Welt, hat nicht die Einnahmen erreicht, die Epic Games für 2023 erwartet hatte, und ist nicht wirklich im erwarteten Tempo gewachsen, was nun bedeutet, dass das Unternehmen bis zu 870 Mitarbeiter entlassen hat.

Und das, obwohl es neben Fortnite auch seine eigene Grafik-Engine, Unreal Engine, an über 1500 verschiedene Entwickler lizenziert und damit natürlich jedes Jahr viel Geld einbringt. Epic-Chef Tim Sweeney schreibt in einer internen E-Mail, dass das Unternehmen schon lange mehr Geld ausgegeben als verdient habe, was nun mit dem Ausscheiden von fast 900 Mitarbeitern ein Ende habe.

Tim Sweeney, CEO von Epic Games:

"Seit einiger Zeit geben wir viel mehr Geld aus, als wir einnehmen. Ich war lange optimistisch, dass wir diesen Übergang ohne Entlassungen durchstehen könnten, aber im Nachhinein sehe ich, dass dies unrealistisch war."

In diesem Sinne ist auch klar, dass sie nächste Woche weitere 250 Leute entlassen, indem sie die Nebenprojekte Bandcamp und die PR-Firma Superawesome abbauen und schließen.

Danke, Bloomberg.