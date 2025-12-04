Epic Games enthüllt die erste ausschließlich mobile, kompetitive Fortnite Serie

HQ

Epic Games hat offensichtlich bemerkt, wie groß Esports auf Mobilmobilen sind, mit Titeln wie PUBG: Mobile und Mobile Legends: Bang Bang, die dominieren. Um darauf aufzubauen, wurde ein neues, ausschließlich mobiles kompetitives Fortnite -Turnier vorgestellt, das als Fortnite Mobile Series gilt und parallel zum Hauptturnier Fortnite Championship Series läuft.

Zunächst können wir mit einer VeranstaltungBlitz Royale rechnen, bei der 1 Million Dollar angeboten wird. Dieses wird ein Format bieten, bei dem Open Qualifikationen im Dezember und während des gesamten Jahres 2026 stattfinden, gefolgt von einer Mobile Championship, bei der die besten 16 Spieler aus aller Welt an einer Veranstaltung teilnehmen, bei der 200.000 $ angeboten werden.

Das erste monatliche Open -Turnier beginnt bereits morgen, am 5. Dezember, mit Runden und Qualifikationen, die dann am darauffolgenden Wochenende (also 6. und 7. Dezember) stattfinden und am nächsten Wochenende (12.–14. Dezember) ein gespiegeltes Event folgt. Dieses Format wird auch im Januar und Februar Opens folgen, mit dem Vorbehalt, dass es in diesen Monaten jedes einzelne Wochenende Action geben wird.

Mit diesen bevorstehenden Veranstaltungen, wirst du am Fortnite Mobile Series teilnehmen?