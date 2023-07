Epic Games: "Die Einführung der Unreal Engine 5 läuft großartig; Der Übergang dauert Jahre"

HQ

Juan Cañada ist Director of Graphics Engineering bei Epic Games und hielt kürzlich einen Vortrag im Rahmen der El Tardeo-Sessions von Madrid in Game, um junge Entwickler weiterzubilden. Gamereactor nahm an der Veranstaltung teil und hatte das Vergnügen, das folgende Interview über alles, was mit der Unreal Engine zu tun hat, mit dem erfahrenen Entwickler zu filmen:

Obwohl sie sich immer noch sehr neu anfühlen, könnten wir sagen, dass wir uns in der Mitte der Generation in der Heimkonsolen-Ära von PlayStation 5 und Xbox Series befinden, und so wollten wir nach der aktuellen Verwendung der Unreal Engine 5 durch die verschiedenen Studios und Projekte fragen, da viele von ihnen immer noch stark angepasste UE4-Lösungen bevorzugen, obwohl UE5 einer der Treiber der aktuellen Spielegeneration sein sollte.

"Ja, nun, der Übergang dauert Jahre", betont Cañada in dem Video. "Spielefirmen können nicht plötzlich auf eine andere Engine umsteigen. Es läuft großartig, die Akzeptanz der Unreal Engine 5 ist ziemlich unglaublich. Wir arbeiten an einer Reihe von Demos seit 2020, als wir die Unreal Engine 5 ankündigten, eine Demo namens Rebirth, dann eine weitere Demo namens The Matrix Awakens, und ich kann keine Zahlen nennen, aber diese Demos haben viele Leute zur Unreal Engine 5 gebracht".

"Es ist einfach so, dass die Entwicklung eines großen Spiels Zeit braucht", fährt er fort, "daher wurden die Spiele, die Sie jetzt sehen, mit früheren Versionen von Unreal entwickelt. Die Spiele, die Sie in Zukunft sehen werden, werden mit der Unreal Engine 5" entwickelt.

"Rebirth und The Matrix Awakens haben viele Leute zur Unreal Engine 5 gebracht"

Für die Technikfreaks da draußen wurde der Regisseur etwas konkreter, was UE5-Technologien wie Lumen und Nanite dem Spiel hinzufügen.

"Für den Endnutzer, für die Person, die das Spiel spielt, dreht sich alles um Qualität (...) Aber für Spieleentwickler sind die Unterschiede im Workflow enorm", betont er.

"Lumen ist ein dynamisches Beleuchtungssystem, das Ihnen eine globale Beleuchtung in Echtzeit bietet, sodass Sie nicht mehr backen müssen. Vor Lumen musste man die gesamte Beleuchtung vorbacken und etwas, das als statisches Backen, statische Beleuchtung, bezeichnet wird. Man muss diese Informationen über die Beleuchtung in Texturen einbrennen, und man musste sich mit einem sehr nervigen und langsamen Prozess auseinandersetzen: Jedes Mal, wenn man die Geometrie ändert, muss man die Dinge neu backen."

"Was Nanite betrifft, so bietet man nicht nur eine erstaunliche Menge an Qualität, da man die Geometrie vergrößern kann und viele Details sieht, die man vorher nur im Film gesehen hat, sondern kann auch Dinge wie Detailgenauigkeiten und Detailgenauigkeiten vergessen", erklärt Cañada. "Wenn man in der Vergangenheit so etwas wie ein Haus, ein Gebäude modellierte, musste man verschiedene Versionen des Modells erstellen, die mit mehr oder weniger Polygonen beladen waren, je nachdem, wie weit die Kamera entfernt war. Das war sehr ärgerlich, sehr schwer zu warten, und das ist auch mit Nanite vorbei, denn Nanite macht diesen Prozess automatisch: Man lädt das Modell einfach mit kinematografischer Qualität, der gesamten Auflösung, die man sich leisten kann, und dann arbeitet Nanite unter der Haube und erstellt die perfekte Performance-Version davon, je nachdem, wo sich die Kamera befindet."

Sehen Sie sich das vollständige Video an, um mehr über die Anwendungen der Unreal Engine in verschiedenen Branchen zu erfahren oder darüber, wie sie eine ziemlich interessante wechselseitige Beziehung zu Fortnite hatte.