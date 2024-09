Epic erklärt, wie man Goodies für das Anschauen der FNCS Global Championship an diesem Wochenende verdient

HQ

An diesem Wochenende neigt sich das Ende der Fortnite Championship Series 2024 zu, da die 2024 Championship stattfinden wird und 100 Spieler an der Dickies Arena in Fort Worth, USA, teilnehmen und erscheinen, um um einen Teil des Preispools von 2.002.000 $ zu kämpfen. Da das Event zwischen dem 7. und 8. September stattfindet, hat Epic Games nun enthüllt, wie Zuschauer einige kosmetische Gegenstände im Spiel verdienen können, wenn sie die Live-Action sehen.

Angenommen, Sie haben Ihr Twitch - oder YouTube -Konto mit Ihrem Epic Games -Konto verknüpft, müssen Sie sich nur auf eine Stunde Action pro Tag einstellen, um sich die Goodies zu sichern. Hier ist, was angeboten wird und wann es freigeschaltet wird:



30 Minuten lang ansehen an Tag 1: Emoticon "Schimmernde Trophäe"



1 Stunde lang ansehen an Tag 1: Renzo im Profilspray



30 Minuten lang ansehen an Tag 2: Renzos Siegswappen Emoticon



Schauen Sie an Tag 2 1 Stunde lang zu: Kunos Kontemplationsspray



Werden Sie sich die Championship 2024 ansehen, um diese Goodies zu Ihrem Locker hinzuzufügen?