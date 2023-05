Eon kündigt Plug-and-Play-HD-Adapter für die Original-Xbox an

HQ

Es wird immer schwieriger, Retro-Konsolen auf unseren heutigen Flachbildschirmen richtig zu genießen, und aus offensichtlichen Gründen fehlt ihnen die HDMI-Unterstützung. Hier kommt Eon Gaming mit seinen hochgelobten HDMI-Adaptern für Nintendo 64 und Gamecube ins Spiel.

Jetzt haben sie einen weiteren HDMI-Adapter angekündigt, XBHD, und wie der Name schon sagt, ist er für die ursprüngliche Xbox. Das bedeutet, dass Sie jetzt HD-Grafik ohne Verzögerung in Spielen wie Blue Dragon, Jet Set Radio Future, Panzer Dragoon Orta, Ninja Gaiden Black, The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay und natürlich Halo: Combat Evolved erhalten können.

Und um die Sache noch besser zu machen, bietet es auch drei LAN-Anschlüsse (mit denen sich Xbox LAN-Partys wie in den guten alten Zeiten wirklich einfach einrichten lassen), zwei HDMI-Videoausgänge, eine Mini-TOSLINK-Audiobuchse und mehr. Es passt sogar in das klassische Xbox-Design.