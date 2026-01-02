Envy, Spacestation und NTMR veröffentlichen ihre wettbewerbsfähigen The Finals Rosters

HQ

Um das Jahr 2025 zu beenden, beschlossen vor ein paar Tagen drei große Esports-Organisationen, dass die Zeit gekommen sei, große Veränderungen an ihren wettbewerbsfähigen The Finals Teams vorzunehmen. Am 30. Dezember, etwa zur gleichen Zeit, beschlossen Envy, Spacestation und NTMR jeweils ihre Kader für den Esport zu veröffentlichen, wobei diese Entscheidung offenbar nicht das Ende ihrer Karriere im Esport bedeutete.

Für Envy wurden "swako", "stewj", "stn2k" und "Bizzy" alle veröffentlicht, wobei Spacestation stattdessen "Graduating", "lamp", "n0rmalize" und "Hogz" verlassen ließ. Betrachtet man NTMR, wurden nur "UNI" und "Gremlin" aus dem Team gestrichen, da "Lasagne" für absehbare Zeit bei NTMR bleibt.

Der genaue Grund für die andere Richtung wird nicht explizit erklärt, aber keine der Ankündigungen ist so formuliert, dass die Teams den Esport ganz verlassen scheinen. Vor diesem Hintergrund können Sie in Zukunft Neuigkeiten zu aktualisierten Kadern erwarten.