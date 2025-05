Envy lässt seinen Apex Legends Kader fallen

HQ

Envy kehrte nach der Abspaltung von Optic Gaming erst Anfang des Jahres als eigenständige Einheit in die Welt des kompetitiven Apex Legends zurück, als es im Januar einen neuen Kader verpflichtete. Seit diesem Tag hat der Kader verschiedene Iterationen durchlaufen, was sich auch in den heutigen Nachrichten widerspiegelt.

Envy hat beschlossen, sein neuestes Team fallen zu lassen. Das bedeutet, dass die aktuellen Spieler von Mark "Dropped" Thees und Nelson "zap" Bangs sowie Trainer Payton "Talmadge" Koski alle ohne Organisation sind, was auch nach der kürzlichen Übernahme des Spielers Nicholas "Sikezz" Odom durch NRG geschieht.

Es ist unklar, was dies für die Zukunft des Apex -Teams von Envy bedeutet, aber die Ankündigung fügt hinzu: "Stolz darauf, diese neue Ära mit Ihnen begonnen zu haben."