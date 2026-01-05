Envy kündigt die Entscheidung an, das kompetitive Rainbow Six: Siege zu verlassen

HQ

Die Esports-Organisation Envy hat angekündigt, dass sie sich vom wettbewerblichen Rainbow Six: Siege zurückziehen wird. In einem Beitrag auf X bestätigte das Team, dass es die Operationen im Spiel pausieren und den gesamten Kader veröffentlichen wird. Die genaue Begründung für die Entscheidung wird nicht genannt, aber Envy dankt seinen Spielern und Mitarbeitern für ihre Bemühungen über die Jahre hinweg.

Envy ist erst kürzlich in die Welt des Rainbow Six: Siege Esports zurückgekehrt und hat sich mit der Organisation verbündet, die ebenfalls zurückkehrt. Seitdem ist es seit etwa einem Jahr aktiv, wobei dieser Abgang wahrscheinlich darauf hindeutet, dass Envy seine Ressourcen in absehbare Zukunft anderen wettbewerbsorientierten Unternehmungen widmen wird.

Was gesagt werden sollte, ist, dass Envy eine Rückkehr zu Siege Esports nicht vollständig ausschließt, da es seine Aussage mit der kurzen Bemerkung abrundet, dass "wir hoffnungsvoll bleiben, in Zukunft auf die Bühne zurückzukehren, wenn die Zeit reif ist."

