Envy kündigt das Pausieren seiner Marvel Rivals -Operationen an

Es scheint, als ob der Wettkampf Marvel Rivals an einem Wendepunkt steht. Obwohl es Pläne für eine umfassende Überarbeitung des Esports im Jahr 2026 gibt, zeichnen die jüngsten Entscheidungen der großen Organisationen kein vielversprechendes Bild für die Zukunft des Spiels.

Wir sagen das, weil 100 Thieves kürzlich sein gesamtes Marvel Rivals Team entlassen hat – eine Entscheidung, die dadurch gemildert wird, dass sie weiterhin ein "Vorreiter im Ökosystem" sein werden, aber dennoch eine seltsame Entscheidung für eine Organisation, wenn sie nächstes Jahr eine Schlüsselrolle im Esport spielen will.

Nun ist genau dieselbe Situation mit Envy aufgetreten, da das nordamerikanische Team beschlossen hat, seine Marvel Rivals -Operationen zu "pausieren", seinen gesamten Wettbewerbskader zu veröffentlichen und dann zu versprechen, das Ökosystem im Auge zu behalten, während es sich entwickelt. Wieder eine merkwürdige Entscheidung für jedes Team mit großen Ambitionen in dieser wettbewerbsintensiven Szene...

Envy hat gesagt, dass alle Marvel Rivals Spieler jetzt frei sind, andere Optionen zu erkunden und dass "wir hoffen, die Rückkehr von Envy Rivals zu sehen."