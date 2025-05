Envy kehrt mit neuem kompetitiven Kader zu Halo zurück

HQ

Envy ist seit 2021 nicht mehr Teil der kompetitiven Halo -Welt, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Organisation einige Jahre lang in OpTic Gaming aufgegangen ist. Jetzt, da Envy wieder in Betrieb ist, möchte das Team jedoch zu den E-Sport-Szenen zurückkehren, die es zuvor verlassen hatte, und dazu gehört auch Halo.

Envy hat sein erstes Halo Team seit 2021 bekannt gegeben. Der Kader besteht aus vier Spielern und einem Trainer, wobei ein Großteil der Mannschaft früher aus dem Jahr Team Reciprocity stammte. Was die Frage betrifft, wer Teil dieses aktualisierten Envy ist, sieht der Kader wie folgt aus:



Ethan "Precision" Friese



Jason "Nachkomme" Morales



Spencer "Piggy" Thomas



Jackson "Yakzn" Johnson



Nick "Thug Nasty" Lavid als Coach



Envy hat seit der Umstellung auf Halo Infinite nicht mehr an der Halo Championship Series teilgenommen, aber das ist zweifellos der Ort, an dem wir die Organisation in Zukunft finden werden, vielleicht sogar beim kommenden Dallas Open.