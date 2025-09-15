Envision Entertainment hat die Kampagne von Pioneers of Pagonia so gestaltet, dass sie sich besser "in das Spiel integriert"

Später in diesem Jahr, im Dezember, wird Envision Entertainment den großen Sprung machen und seinen Strategietitel Pioneers of Pagonia aus dem Early Access nehmen. Nach Jahren des Betriebs als "unfertiges" Spiel ist das Projekt bereit für seinen 1.0-Build, und dies wird durch die Aufnahme eines großen Kampagnenmodus gekennzeichnet, der auch als Tutorial dient, um neueren Spielern zu helfen, sich an das Spiel und seine verschiedenen Systeme anzupassen und es kennenzulernen.

Im Rahmen der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, uns mit Creative Director Volker Wertich zusammenzusetzen, um ihn über den Kampagnenmodus zu erfragen und darüber, wie es war, einen Story-Modus zu entwickeln, nachdem der Rest des Spiels größtenteils fertig war.

"Ich meine, was an Kampagnen in Strategiespielen wirklich knifflig ist, ist, dass es sehr oft viel Zeitdruck gibt und die Kampagne parallel zum Spiel erstellt wird. Und oft spürt man das, ja. So hatten wir jetzt die Möglichkeit, auch mit Early Access, uns Zeit zu nehmen, um dem Spiel den letzten Schliff zu geben. Um die Wirtschaft vollständiger zu machen, mehr, sagen wir, so fertig, dass es sich wirklich so anfühlt, als wäre es das Endprodukt. Und dann haben wir an der Kampagne gearbeitet. Ich denke, das ist etwas, was die Leute spüren werden. Dass es nicht so aussieht, als wäre die Kampagne nur etwas Zusätzliches, das irgendwie hinzugefügt wurde, aber es ist wirklich in das Spiel integriert, erklärt viel von der Geschichte des Spiels und wird auch einige sehr schöne Überraschungen und Wendungen für die Spieler bereithalten."

Wertich sprach darüber, die Kampagne als eine Art glorifiziertes Tutorial zu verwenden, und fügte Folgendes hinzu.

"Das Wichtigste ist hier, dass das Spiel natürlich viel Tiefe und Komplexität hat. Aber aufgrund des Systems, das man sieht, was man bekommt, ist es sehr leicht zu verstehen, wenn man es nur beobachtet. Und wir entfalten die neuen Systeme und Features Schritt für Schritt in der Kampagne. Am Anfang beginnt das Tutorial zum Beispiel, dass man auf eine Insel geht und im Grunde ein Schiffswrack hat, das komplett kaputt ist und man sein Schiff reparieren muss. Und auf dieser ersten Karte müsst ihr, sagen wir, keine magischen Einheiten ausbilden oder unterirdischen Bergbau betreiben. So geht es viel leichter an und Schritt für Schritt lernt man die neuen Systeme und die neue Mechanik kennen. Und ich kann Ihnen versichern, dass es auf diese Weise wirklich eine große Freude ist, weil... Wir haben mehr als 100 verschiedene Waren, mehr als 70 verschiedene Gebäude, aber man lernt das wirklich Schritt für Schritt und es macht viel Spaß."

Das vollständige Interview mit Wertich könnt ihr unten sehen, und wann Pioneers of Pagonia den Early Access verlassen wird, ist für den 11. Dezember 2025 geplant.