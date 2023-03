Entzückende Resident Evil 4-Animation verleiht dem Horrorspiel einen Studio-Ghibli-ähnlichen Dreh

HQ

Während viele von euch wahrscheinlich schon die Eröffnung von Resident Evil 4 dank des derzeit verfügbaren Chainsaw Demo erlebt haben, haben wir ein paar verschiedene Personen gesehen, die mit Adaptionen dieser Eröffnung kreativ geworden sind, und dazu gehörte ein reines Lego-Remake und jetzt ein Studio Ghibli-ähnliche Animation von Capcom Asia.

Der kurze animierte Clip heißt Resident Evil 4 Anime: Episode 1 - Leon and the Mysterious Village und zeigt, wie Leon S. Kennedy sich in das abgelegene spanische Dorf wagt, ein paar Ganados trifft und dann mit einer Axt auf den Kopf geschlagen wird. Es ist eigentlich ziemlich düster, trotz dem, was der niedliche Animationsstil vermuten lässt. Schau es dir unten an.

HQ

Zum Thema Resident Evil 4, lesen Sie unbedingt unsere Rezension des Spiels hier.