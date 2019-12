Entwicklung von The Wolf Among Us 2 erneut aufgegriffen

Die Herzen vieler Telltale-Fans waren gebrochen, als das Studio geschlossen wurde und geplante Vorhaben nach und nach auseinanderfielen. Nachdem LCG Entertainment die Marke Telltale vor kurzem aufgekauft hat, haben sie beschlossen, diese einzigartige Geschichte fortzusetzen. Bigby Wolf wird in The Wolf Among Us 2 zurückkehren und ihm folgen wohl auch einige ehemalige Entwickler des originalen Teams. Noch sind die Informationen rar, doch einen ersten Trailer haben wir bereits heute Abend auf den Game Awards gesehen.

