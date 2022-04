HQ

In den kommenden Wochen erfasst uns eine Spieleflaute, deshalb freuen wir uns umso mehr auf die Spiele, die uns in dieser Zeit beschäftigen werden. Sniper Elite 5 ist zum Beispiel bereit für den Startschuss, bestätigt das britische Entwicklerstudio Rebellion vor ein paar Tagen via Twitter. Das Scharfschützenspiel erscheint am 26. Mai auf PC, Playstation (PS4/PS5) und Xbox (Xbox One, Xbox Series).