Entwicklung von Nioh 2 ist nahezu abgeschlossen

Team Ninjas Samurai-Souls Nioh bekommt in diesem Jahr eine Fortsetzung und laut dem Produzenten und Director Fumihiko Yasuda ist die Entwicklung fast abgeschlossen. Das Spiel erscheint am 13. März 2020 und es wird keine Verzögerung erwartet (was im Gegensatz zu einigen anderen Spielen in letzter Zeit doch mal ein schönes Zeichen ist).

Yasuda verrät Details über einen Charakter namens Magoichi Saika, den Anführer des Saika-Clans. Er ist auf Waffen mit Schießpulver spezialisiert und wir werden ihn in der Festung Ishiyama Hongan-ji konfrontieren. Außerdem haben wir von neuen Yokai, einem weiteren Schutzgeist und zusätzlichen Yokai-Fertigkeiten gehört. Fans sollten sich wohl auf ein umfangreiches zweites Spiel einstellen, denn Team Ninja scheint mit Nioh 2 in alle Richtungen zu expandieren.

Quelle: DualShockers.