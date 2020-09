Entwicklung von Kena: Bridge of Spirits fand größtenteils auf PS4 statt

Zu den aufregenderen und ehrgeizigeren Titeln der Playstation 5 gehört zweifellos Kena: Bridge of Spirits, das von den Entwicklern Ember Lab stammt. Die Crew verfügt zwar noch nicht über viel Erfahrung im Videospielbereich, dafür haben sie in der Vergangenheit professionellen Animationsstudios im Film und Fernsehen geholfen. Ihr Spiel befindet sich seit einiger Zeit in der Entwicklung und es soll Ende des Jahres auf PC, PS4 und PS5 erscheinen. Im Gespräch mit Game Informer sagte Mike Grier von Ember Lab, dass die Entwicklung des Titels auf der Playstation 4 begonnen habe, wo das Projekt die längste Zeit über zurückgehalten wurde:

"Es war wirklich schön, wir haben den größten Teil des Projekts mit der Entwicklung der PS4-Fassung verbracht. Es zu quetschen, um letztlich die Leistung zu erzielen, die wir wollten, war aber echt ein Albtraum. Als wir am Ende auf die PS5 wechselten, hatten wir [dank dieser Arbeit] eine gute Grundlinie, der wir dann einfach alles hinzufügen konnten, [um] den zusätzlichen Saft voll auszunutzen."

Laut Ember Lab unterscheiden sich die beiden Playstation-Versionen wie Tag und Nacht voneinander. Dennoch soll das Spiel weiterhin auf beiden Plattformen veröffentlicht werden.