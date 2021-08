Entwicklung von Deathloop vergoldet, weitere Verzögerungen werden nicht erwartet

Arkane Lyon betrachtet das PS5- und PC-Spiel Deathloop als fertig und bereit für die Spieler. Am Abend haben uns die Entwickler mitgeteilt, dass der Zeitschleifen-Ego-Shooter den sogenannten "Goldstatus" verliehen bekommen hat. Im Kontext der Spieleentwicklung bedeutet das, dass eine vollständige Rohfassung des Games produziert wurde. Historisch gesehen ist das Game somit nun in der Lage, vervielfältigt zu werden und eigentlich soll es sich auch ohne Updates problemlos von Anfang bis Ende spielen lassen. Das war jedenfalls vor vielen Jahren der Fall, als man Fehlerkorrekturen und Bug-Fixes noch nicht via Internet auslieferte.