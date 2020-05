Entwicklung von Darkborn gestoppt

Das schwedische Entwicklerstudio The Outsiders arbeitete einige Jahre lang an einem einzigartigen RPG namens Darkborn, doch das wurde mittlerweile auf Eis gelegt. Das Spiel fand Interesse, da es mit der ungewöhnlichen Darstellung von wilden Kreaturen punktete. Letzte Woche teilte uns das Team mit, dass sie die Entwicklung von Darkborn eingestellt haben. Grund dafür war unter anderem ein zweites, bisher unbekanntes Projekt, das sie offenbar vielversprechender fanden. Es wurden keine Informationen darüber geteilt, doch in ihrer Erklärung heißt es, dass wir "sehr, sehr bald" mehr darüber erfahren werden.