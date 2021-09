Entwicklung von Contraband scheint bis zum Jahr 2018 zurückzureichen

HQ

Eine von Microsofts Spieleankündigungen während ihres E3-Streams im Juni war Contraband, das von den schwedischen Entwicklern Avalanche Studios (Just Cause, Mad Max, Rage 2) betreut wird. Zum Spiel selbst haben wir damals überhaupt nichts erfahren, doch mittlerweile ist bekannt, dass es wohl ein Spiel mit schnellen Autos und Raubüberfällen sein soll, das in den Siebzigerjahren angesiedelt ist.

Bislang gingen wir davon aus, dass der Titel offensichtlich noch in den Kinderschuhen stecken dürfte, doch möglicherweise arbeitet das Team schon seit längerer Zeit daran. Der Insider Timur222 hat Hinweise entdeckt, denen zufolge die Entwicklung dieses Actionspiels in gewisser Weise bereits vor drei Jahren begonnen zu haben scheint. Die Spur führt uns zum Lead Animator Christophil Jude Silva, der auf Linkedin verrät, dass er seit 2018 an Contraband arbeitet. Dabei muss man beachten, dass Animatoren normalerweise nicht die ersten Beteiligten an einem Projekt sind.

Bleiben wir bei dieser Annahme, dann könnte man davon ausgehen, dass wir den Titel kommendes Jahr zu Gesicht bekommen dürften. Vier Jahre Entwicklungszeit sind für AAA-Titel durchaus üblich, allerdings darf man das in Zeiten vom Corona-Virus auch nicht mehr unbedingt vereinheitlichen. Contraband ist für PC und Xbox Series geplant.