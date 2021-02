Entwicklerwechsel und weitere Verschiebung bei Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

You're watching Werben

Wenn man sich anschaut, welche aktuellen Entwicklungen die Produktion von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 begleiten, dann ist offensichtlich, dass das Vorhaben in großen Schwierigkeiten steckt. Es wurde letzten August erheblich verzögert und verlor wenig später die kreative Führungsperson. Deshalb ist das einzig Überraschende an der heutigen Ankündigung der frühe Zeitpunkt:

Paradox, der Herausgeber des Spiels, hat in einem Schreiben bekanntgegeben, dass Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 in diesem Jahr nicht mehr veröffentlicht wird. Das Spiel wurde auf 2022 verschoben, laut dem Publisher weil die Entwicklung aufgrund der Pandemie viel länger als gedacht dauert. Ein anderer Teil der Ankündigung spricht das eigentliche Problem jedoch deutlicher an:

"Wir haben auch entschieden, dass Hardsuit Labs die Entwicklung von Bloodlines 2 nicht mehr leiten wird. Wir haben eine Zusammenarbeit mit einem neuen Studio-Partner begonnen, um die Arbeit am Spiel abzuschließen. Dies war eine schwierige Entscheidung, aber wir sind davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist, um dem Spiel gerecht zu werden."

Zwischen Paradox und Hardsuit gibt es seit einer Weile Spannungen, die mit dieser neuen Entwicklung offensichtlicher werden. Wir wissen nicht, wer die neuen Entwickler sind, doch falls uns die Beteiligten auf unsere Anfrage antworten sollten, lassen wir es euch wissen.