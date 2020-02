Entwicklertagebuch zu New World gibt neue Einblicke in riesige Spielwelt

Die Hochzeit der MMOs mag vorbei sein, trotzdem arbeitet Amazon noch immer daran, Fans des Genres einen eigenen Titel anbieten zu können. Auf den letzten Game Awards haben wir einen ehrgeizigen ersten Einblick in dieses Projekt namens New World erhalten, das voraussichtlich im Mai erscheinen wird. Nun hat Amazon Game Studios mehr Material vom Spiel in einem Entwicklertagebuch präsentiert. Während man gigantische Großstädte, wunderschöne Freiflächen und imposante Grafiken bewundert, sprechen Teile des Teams über die Welt und verschiedene Funktionen des MMORPGs. In New World soll vor allem die große Insel Aeternum, auf der alles abspielt, zu einem ernstzunehmenden Faktor für die Spieler werden, da sich die Umgebung gegen die Helden wehrt.

