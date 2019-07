Entwicklertagebuch mit Einblicken in Produktion von Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Diese Woche hat Square Enix ein neues Video aus ihrer Videoreihe "Inside Final Fantasy" veröffentlicht, das sich mit der Entwicklung eines der beliebtesten Kapitel der berühmten JRPG-Serie beschäftigt. In diesem Video diskutieren die Entwickler, die an Final Fantasy XII gearbeitet haben, über die Entstehung des Spiels und ihre Inspirationen für die Gestaltung der riesigen Welt Ivalice. Enthalten sind Interviews mit dem Game Director Takashi Katano und dem Produzenten Hiroaki Kato. Final Fantasy XII: The Zodiac Age ist auf Steam, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One verfügbar, wir haben damals eine Kritik zum Remake verfasst.

