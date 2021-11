Entwicklerstudio dröselt Hintergrundgeschichte von Halo Infinite in neuer Videoserie auf

HQ

343 Industries findet es sehr spannend, dass in einem Monat Halo Infinite erscheint. Die Marketing-Abteilung hat deshalb beschlossen, eine neue Videoserie namens "UNSC-Archive" zu starten, in der uns Kurzfilme einen Einblick in das Halo-Universum geben. Die erste Episode heißt "Unspoken" und sie beschäftigt sich in Live-Action-Aufnahmen mit der Vergangenheit des Spartan-Programms. Die Kampfrüstung der Supersoldaten nutzt die überlegenen Schildtechnologien der Allianz - das wussten Neulinge vielleicht nicht. Halo Infinite erscheint am 8. Dezember für PC und Xbox-Konsolen. Neben der Solo-Kampagne wird es eine kostenlos spielbare Mehrspielerkomponente geben. Die Koop-Kampagne und der Spielmodus Schmiede folgt nächstes Jahr.