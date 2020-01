Entwickler warnen davor, sich in Plague Inc. über Coronaviren zu informieren

Ndemic Creations ist das Studio, das das erfolgreiche Strategiespiel Plague Inc. erstellt hat. Im Spiel ist es unser Ziel, so viele Menschen wie möglich mit einer Krankheit zu infizieren, was aus aktuellem Anlass eine gewisse Aufmerksamkeit für das Spiel generiert. Nach dem Aufkommen des Coronavirus in Asien haben die Entwickler einen Anstieg an Spielerzahlen festgestellt, weshalb sie sich dazu gedrungen sehen, ein Statement zur aktuellen Situation abzugeben.

Der Ausbruch dieser gefährlichen Viren in China sei in den Augen von Ndemic "zutiefst besorgniserregend". Zahlreiche Fragen hätten das Team in den vergangenen Wochen eigenen Aussagen zufolge erreicht, da die Spieler Plague Inc. offenbar dazu nutzen, um mehr über den Ausbruch und die Verbreitung von Krankheiten zu erfahren. Das sei laut dem Studio jedoch die falsche Herangehensweise, da ihr Spiel in erster Linie ein Unterhaltungsprodukt sei und keine wissenschaftliche Ressource:

"Plague Inc. ist seit acht Jahren aktiv und bei jedem Ausbruch von Krankheiten nehmen die Spielerzahlen zu, da die Menschen mehr über die Ausbreitung von Krankheiten herausfinden und die Komplexität von Virusausbrüchen verstehen wollen", schreibt das Team. "Wir haben das Spiel so konzipiert, dass es realistisch und informativ ist, ohne ernsthafte Probleme in der realen Welt dabei reißerisch darzustellen. Das wurde von der [US-Bundesbehörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums] CDC und anderen führenden medizinischen Organisationen auf der ganzen Welt anerkannt."

Ndemic möchte nachdrücklich betonen, dass ihr Spiel keine Simulation realer Entwicklungen sei. Das Coronavirus ist eine reale Situation für viele Menschen, die davon auf verheerende Weise betroffen sind. Alle Informationen darüber sollten aus offiziellen Quellen stammen, so das Team.