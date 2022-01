Entwickler von Vagrant Story und Final Fantasy Tactics arbeitet an neuem Videospiel

HQ

Yasumi Matsuno, Director von Final Fantasy Tactics und Produzent, Designer sowie Autor des JRPGs Vagrant Story, arbeitet an einem Skript für ein neues Videospiel, wie der Game Designer Hironobu Sakaguchi in einer Neujahrsbotschaft gegenüber 4Gamer bestätigt. Sakaguchi, der Vater von Final Fantasy und der Mann hinter dem jüngsten iOS-Spiel Fantasian, wollte uns keine weiteren Informationen zukommen lassen, doch er ist sehr gespannt darauf, was sein alter Freund diesmal anfertigt. Matsuno half Square Enix zuletzt bei verschiedenen Szenarios in Final Fantasy XIV aus, darunter Return to Ivalice und Save the Queen. Er hat die Firma 2005 verlassen und arbeitet dort nun auf freiberuflicher Basis als Autor.