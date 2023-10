Entwickler von The Witcher 4 will die Fehler von Cyberpunk 2077 nicht wiederholen

HQ

Obwohl wir alle wissen, dass Cyberpunk 2077 jetzt behoben ist, konnten Konsolenspieler das Spiel aufgrund der schlechten Leistung und der vielen Bugs lange Zeit einfach nicht genießen. Jetzt, da Phantom Liberty draußen ist und ein guter Teil von CD Projekt Red bereits an The Witcher 4 alias Polaris arbeitet, versucht der Entwickler, die gleichen Fehler nicht noch einmal zu machen.

"Es geht darum, sicherzustellen, dass wir bestimmte Dinge von Anfang an im Griff haben", sagte der technische Direktor Colin Walder, als er darüber sprach, wie das Studio zukünftige Spiele verbessern kann. "Nehmen wir zum Beispiel Konsolen: Wir müssen sicherstellen, dass sie von Anfang an funktionieren."

Im Gespräch mit Inven Global fuhr Walder fort: "Für unser nächstes Projekt, Polaris, führen wir unsere Demos und internen Tests bereits von Anfang an auf der Konsole durch. Das ist ein Schritt, den wir erst später in der Entwicklung von Cyberpunk gemacht haben."

Das alles klingt nach positiven Fortschritten. The Witcher 4 oder Polaris wird nicht so bald landen, aber es ist gut zu wissen, dass Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, dass kein weiterer katastrophaler Start in Arbeit ist.