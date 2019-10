Entwickler von The Messenger erschaffen Level in Super Mario Maker 2

Sabotage Studios hat mit The Messenger einen tollen Plattformer geschaffen, der mit ausgefallener Pixelgrafik und phänomenalen Soundtrack überzeugen konnte. Die Entwickler mussten in ihrem Spiel alles alleine auf die Beine stellen, deshalb waren sie sicherlich froh darüber, in Nintendos Level-Baukasten Super Mario Maker 2 fertige Spielmechaniken vorzufinden, die sie nach Belieben gestalten konnten. Denn genau das ist passiert, wie Nintendo Amerika kürzlich ankündigte:

"Die Entwickler von The Messenger, @SabotageQC, teilen einen speziellen #SuperMarioMaker2-Kurs mit dem Titel 'The Key of Adventure'. Mit drei versteckten Herausforderungsräumen und einigen Ähnlichkeiten zu Schauplätzen in The Messenger ist es ein Muss für Fans!"

Sabotage Studios macht in ihrem Level von einigen Tricks Gebrauch, die vielleicht nicht jeder Mario-Fan kennt. Fans dürfen sich auch auf Easter-Eggs freuen, also schaut euch das unbedingt mal an. Den Download-Kurs für das Level findet ihr im unteren Bild. Und wenn ihr eh gerade dabei seid: Matt Makes Games, der Erfinder von Celeste, hat sich ebenfalls an einigen Leveln versucht, die jedoch echt schwierig sind.