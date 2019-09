Entwickler von Tetris Effect künden surreales Puzzle Humanity an

Mit Spielen wie Rez Infinite und Tetris Effect haben die Entwickler von Enhance Games gezeigt, dass sie wissen, wie man Spiele erstellt, die sich zu gleichen Teilen an Augen, Ohren und den Verstand richten. Das Studio tritt beim neuen Spiel eines kleinen Studios namens Tha zwar nur als Publisher auf, trotzdem scheint das Puzzle Humanity in die gleiche Kerbe zu schlagen. In Sonys State-of-Play-Livestream hat das Unternehmen gestern Abend ein Spiel vorgestellt, das "menschliches Verhalten simuliert".

Studio-Manager Yugo Nakamura erklärt im Playstation-Blog, wie er auf die Idee hinter dem originellen Konzept gekommen ist. In Humanity scheinen große Mengen von Menschen simuliert zu werden, doch weder aus dem Enthüllungsvideo noch aus dem Blog-Eintrag geht jedoch hervor, wie genau das funktionieren wird. Bisher scheint das Game eine Art Mix aus Lemminge und Flow zu sein, aber allein das Anschauen hat uns bereits einigen Spaß bereitet. Der Titel erscheint nächstes Jahr für Playstation 4 und PSVR.