Entwickler von Rainbow Six: Siege konzentrieren sich auf neue Projekte

Rainbow Six: Siege ist die Geschichte des Underdogs, der es durch große Anstrengungen zum Erfolg gebracht hat. Creative Director Xavier Marquis und Brand Director Alexandre Remy arbeiten seit vielen Jahren an dem Spiel und nun haben sie beschlossen, sich von Siege zurückzuziehen, um andere Projekte in den Fokus zu nehmen. In einem neuen Video machen Marquis, Remy und einige andere wichtige Mitglieder des Teams deutlich, sich in der Zukunft auf andere Projekte konzentrieren zu wollen, weshalb sie sich von der aktiven Produktion des Team-Shooters verabschieden. Was sie als Nächstes tun wollen, wird nicht verraten, doch ihre Expertise liegt zweifelsohne im Mehrspielersegment.

