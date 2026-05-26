Entwickler von Little Big Planet arbeiten an einer brandneuen, offenen Welt-IP

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Seit Media Molecule 2023 die Unterstützung für sein Entwickler-Tool Dreams eingestellt hat, hat es sich bedeckt gehalten, woran es gearbeitet hat. Wir wissen zwar genau, welche Art von Spiel wir vom Entwickler von Little Big Planet sehen werden, aber es wird kein weiteres Sackboy-Abenteuer sein.

Wie von MP1st erfasst, enthüllt der Lebenslauf eines Künstlers, der seit April 2025 im Unternehmen arbeitet, einige interessante Informationen über Media Molecules bevorstehendes Projekt. Es wird erneut bestätigt, dass es sich um ein brandneues IP handelt, und wir erhalten auch Details zu "Open-World-Inhalten", die auf ein viel größeres Erlebnis hindeuten als das, was Media Molecule bisher geboten hat, mit einem nichtlinearen Ansatz in Gameplay und Design.

Es gibt auch Anspielungen auf einige Überlebens-Crafting-Elemente, wie das Sammeln von Ressourcen. Media Molecule ist bekannt dafür, sehr kreative Erlebnisse zu schaffen, bei denen Spieler ihre eigene Lösung entwickeln oder, wie im Fall von Dreams, eine ganze Welt entwickeln können. Es wird interessant sein zu sehen, ob dieses Open-World-IP demselben Denken folgt, wie es vielleicht nötig ist, um sich in der Welt der Open-World-Survival-Crafting-Spiele, in denen wir leben, hervorzuheben.