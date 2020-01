Entwickler von Last Oasis braucht mehr Beta-Tester

Entwickler Donkey Crew hat einen letzten Aufruf zur Closed-Beta von Last Oasis gestartet, ihrem Survival-Spiel, in dem Spieler in Segelschiffen durch die Wüste fahren. Das Game soll noch im ersten Quartal 2020 veröffentlicht werden, doch bis dahin wollen sie so viele Spieler wie möglich anlocken und weiteres Feedback sammeln. Ursprünglich sollte diese Phase bereits letztes Jahr beginnen, doch die Rückmeldungen der Alpha-Tester führten zu vielen notwendigen Verbesserungen, was den initialen Zeitplan verschob.

In einem Entwicklertagebuch geht Donkey Crew darauf genauer ein und verrät gleichzeitig, auf welche Ideen sie bei der Konzeption des PvP-Bereichs gekommen sind. Die Spieler werden in einer Welt spielen, die viele Tausende Jahre in der Zukunft spielt - da braucht man schließlich einen Grund zum Kämpfen. Mehr Informationen zur Beta-Teilnahme gibt es auf dem offiziellen Discord-Kanal, alles Weitere entnehmt ihr dem aktuellen Video:

