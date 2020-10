Entwickler von Crackdown 2 in Rockstar Dundee umbenannt

Es ist noch nicht bekannt, woran die Crackdown-2-Entwickler (ehemals Ruffian Games) arbeiten, seit sie von Rockstar Games gekauft wurden. Klar ist: Das Team hört ab sofort auf den Namen Rockstar Dundee.

Da Ruffian Games in der Vergangenheit an Remaster-Projekten wie der Master Chief Collection arbeiteten, darf spekuliert werden, ob Rockstar Dundee derzeit an einem Remake oder Remaster eines großen Rockstar-Titels sitzt.

Wir würden uns ja eine Neuauflage vom ersten Red Dead Redemption wünschen, wahrscheinlicher dürfte jedoch sein, dass Rockstar Ressourcen für die NextGen-Portierungen von GTA V benötigt und Rockstar Dundee entsprechend einsetzt.

In jedem Fall sucht die neue Rockstar-Sparte auf Twitter bereits nach zusätzlichen Mitarbeitern.

Sobald wir mehr über die aktuellen Projekte von Rockstar Dundee erfahren, lassen wir es Euch wissen!

Danke an The Gamer!