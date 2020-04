Entwickler von Civilization 4 und Offworld Trading Company enthüllt Old World

Diese Woche kam die überraschende Ankündigung eines neuen Taktikspiels aus der Xcom-Serie (mehr dazu hier), allerdings war es das für Strategiespielfans noch nicht. Der US-Entwickler Soren Johnson enthüllte vor ein paar Tagen mit seinem Studio Mohawk Games das 4X-Strategiespiel Old World. Johnsons Lebenslauf enthält Civilization IV, an dem er als leitender Designer beteiligt war, und das Wirtschaftsstrategiespiel Offworld Trading Company, das Debütprojekt seines eigenen Teams. In seinem neuen Titel durchleben die Spieler historische Zeiten und versuchen ihre Fußstapfen in der Geschichtsschreibung zu hinterlassen.

In Old World sind Einheiten nicht so wie in herkömmlichen 4X-Titeln eingeschränkt. Eine bestimmte Anzahl an Aktionen und Befehlen können innerhalb eines Zuges ausgeführt werden, allerdings nimmt jeder unserer Züge ein ganzes Jahr in Anspruch. Das erlaubt einen großen Aktionsradius und ein intensives Zusammenspiel von Aktion und Reaktion. Old World wird auf dem PC über den Epic Game Store verkauft, wo die Produktbeschreibung mehr darüber enthüllt, was wir erwarten können: Eine Kampagne wird erwähnt, es soll über 1000 einzigartige Ereignisse geben und natürlich eine Menge Taktik.

Das klingt nach einer interessanten Variante einer offengestanden ziemlich abgenutzten Formel, aber wir freuen uns immer über frischen Wind in diesem Genre. Eine Veröffentlichung ins Early Access ist für irgendwann im Sommer geplant.