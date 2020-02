Entwickler Virtuos von Coronavirus beeinträchtigt, Switch-Port von The Outer Worlds verzögert sich

In wenigen Wochen sollte die Nintendo-Switch-Version von The Outer Worlds fertiggestellt werden, allerdings musste der Publisher Private Division nun melden, dass es aufgrund des gefährlichen, in China wütenden Coronavirus zu Beeinträchtigungen im Entwicklungsprozess kommt. Einige der Abteilungen des zuständigen Entwicklerstudios Virtuos - das sind Experten im Portieren von Current-Gen-Spielen auf die Switch - sind in China angesiedelt und da dort derzeit unzumutbare Zustände herrschen, möchte Private Division die Entwickler nicht mehr als nötig belasten. The Outer Worlds wird daher erst zu einem späteren, noch nicht näher datierten Zeitpunkt auf der Switch bereitstehen.

Die zusätzliche Zeit möchte der Publisher jedoch nicht tatenlos verstreichen lassen. Wie das Unternehmen bestätigte, werden sie nun doch eine vollständige, physische Ausgabe von The Outer Worlds mitsamt Switch-Cartridge veröffentlichen. Bislang war vorgesehen, dass die physische Verpackung lediglich über einen Download-Code verfügt, allerdings werde nun doch ein entsprechend großes Speichermedium verwendet, auf dem das Spiel Platz findet. Ob sich auf der Cartridge das komplette Spiel befindet oder wir uns nach der Installation noch einen Teil des Datensatzes aus dem Internet laden müssen, ist nicht bekannt...