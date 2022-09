Entwickler veröffentlichen Videos aus frühen Versionen ihrer Spiele, um Rockstar zu unterstützen

HQ

Das durchgesickerte Filmmaterial nach dem Rockstar Games-Hack, das frühe Tests von Grand Theft Auto VI zeigte, machte vielen Spielern Sorgen. Es sah einfach nicht sehr gut aus.

Es lohnt sich jedoch, sich daran zu erinnern, dass ein unfertiges Spiel nur ein unfertiges Spiel ist und viele Entwickler Rockstar verteidigt haben, indem sie gezeigt haben, wie ihre eigenen Titel im selben unfertigen Zustand aussahen. Alles begann damit, dass ein Benutzer behauptete, dass die Grafik "das erste ist, was in einem Spiel fertig ist".

Paul Ehreth von Remedy antwortete mit folgendem:

So sah A Plague Tale: Requiem in der Vor-Alpha aus:

Eine ikonische Szene aus Uncharted 4: A Thief's End sah so aus:

Cian Maher verrät, wie ein Thunderjaw in Horizon: Zero Dawn in der Pre-Alpha aussah.

Kurz gesagt, es ist viel zu früh, um zu sagen, ob Grand Theft Auto VI gut oder schlecht aussieht, und es ist großartig zu sehen, wie sich eine ganze Branche so füreinander einsetzt.