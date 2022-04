Entwickler Unknown Worlds sucht frisches Personal für neues Subnautica-Projekt

HQ

Unknown Worlds, die Entwickler der beiden Subnautica-Spiele, arbeitet offenbar bereits an einem neuen Spiel der Reihe. In einer Stellenausschreibung wird ein Senior Narrative Designer gesucht, der dem Team "dabei helfen wird, das nächste Spiel im Subnautica-Universum" herzustellen. Das Job-Angebot verrät noch keine Details über diesen Titel, allerdings werden die Worte "Sci-Fi-Welt und Aliens" erwähnt, was zumindest erste Anhaltspunkte wären. Wann wir mit einer offiziellen Ankündigung dieses Projekts rechnen dürfen, ist nicht bekannt.