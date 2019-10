Entwickler stoppen Arbeiten an Taktikspiel Divinity: Fallen Heroes

Larian Studios und Logic Artists haben gemeinsam daran gearbeitet, die hervorragenden Taktikkämpfe aus der Divinity:-Original-Sin-Reihe als eigenständiges Spiel zu veröffentlichen, dieses Projekt hieß Divinity: Fallen Heroes und es sollte im November dieses Jahres erscheinen. Nach einigen unvorhergesehenen Entwicklungen gab das federführende Studio nun bekannt, dass das Spiel auf unbestimmte Zeit eingestellt wurde.

In der Erklärung, die im Forum des Entwicklers abgegeben wurde, wird erläutert, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt noch viel mehr Zeit und Ressourcen benötige, als es von den Zuständigen anfangs antizipiert wurde. Das personelle und finanzielle Kapital stehe den Belgiern derzeit nicht zur Verfügung, da sie ja nebenbei an Baldur's Gate III arbeiten. Logic Artists wird sich deshalb bis auf weiteres auf die Expeditions-Spiele konzentrieren. Die vollständige Erklärung lest ihr hier nach.