Entwickler sollen Spiele auf PS5 leichter zum Laufen bringen, als je zuvor

Die Playstation 5 wird voraussichtlich Ende 2020 bei uns erscheinen, deshalb beschäftigen sich einige Entwickler bereits mit den sogenannten "Devkits", um ihre kommenden Projekte für die neue Plattform umzusetzen. Was genau in dem System steckt ist noch nicht bekannt, obwohl Sony bereits einige grobe Hinweise umrahmt hat. Was für aktive Entwickler neben der Rechenkraft eine beinahe ebenso wichtige Rolle spielen dürfte, ist das System selbst und der Aufwand, den man in die Portierung der eigenen Software stecken muss. An dieser Front scheint es jedoch gute Nachrichten zu geben:

Laut dem Playstation-Chef Jim Ryan ist es auf der Playstation 5 einfacher, als auf jeder bisherigen Playstation, ein unfertiges Spiel zum Laufen zu bringen. Das hat der Manager in einem Interview mit GamesIndustry.biz bestätigt. Entwicklerstudios seien positiv überrascht von diesem System gewesen, so Ryan: "Eine Sache, die mich besonders zuversichtlich stimmt, ist, dass wir von Entwicklern und Publishern hören, wie leicht es für sie sei, ihren Netzcode auf der Playstation 5 zum Laufen bringen zu bringen. Das gehe weit über alle Erfahrungen auf einer anderen Playstation-Plattform hinaus."