Entwickler setzen Cloudpunk-Handlung in umfangreichem DLC fort

Das Berliner Indie-Team von Ion Lands stellt uns heute ein neue DLC für Cloudpunk vor. City of Ghosts soll in Größe und Umfang an ein vollwertiges Spiel erinnern, demnach solltet ihr euch auf eine wesentliche Erfahrung einstellen. In der Pressemitteilung wird sogar davon gesprochen, dass dieses Add-On die Länge des Hauptspiels übersteige - zehn Stunden lang solltet ihr damit also mindestens beschäftigt sein.

Wir spielen Hayse, jemand, mit dem das Leben nicht gut umgegangen ist. Um seine Glücksspielschulden zu tilgen, bleiben unserem Antihelden nur noch wenige Stunden, als er plötzlich auf Rania trifft - die Titelheldin des Hauptspiels. Das Add-On soll sich mit der Hauptgeschichte überschneiden und diese fortsetzen, denn Rania kann jede Hilfe gebrauchen. Je nachdem wie ihr diese Nacht gemeinsam übersteht, soll es verschiedene Enden geben.

Im Vergleich zum Hauptspiel scheint City of Ghosts etwas mehr Action zu bieten, da wir uns zum Beispiel in illegalen Straßenrennen wagen können. Im neuen Video werden zudem Anpassungsoptionen für euer Lufttaxi präsentiert. Dieses DLC scheint die strahlende Kulisse von Cloudpunk zum Einsturz bringen zu wollen.