Entwickler messen sich in Mehrspieler-Partie von Age of Empires IV

HQ

Es dauert nur noch etwa einen Monat, bis Age of Empires IV in den Regalen der (digitalen und) physischen PC-Läden bereitsteht und erst am Wochenende konnte sich viele Spieler einen Eindruck vom neuen Echtzeitstrategiespiel machen. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie ein typisches Mehrspieler-Match auf hohem Niveau aussehen könnte, dann empfehlen wir euch das neue Video von den Entwicklern bei Relic Entertainment. Die haben eine Partie mit über 40 Minuten Länge zusammengestellt, in der die Mitspieler das Geschehen kommentieren und somit wertvolle Einblicke in den Spielverlauf teilen.