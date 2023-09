Entwickler kündigt Nintendo Switch-Portierung aufgrund von Unity-Kontroverse

Unity befand sich in letzter Zeit in einem LOT heißem Wasser, nachdem die Spielefirma beschlossen hatte, eine höchst umstrittene Runtime Fee-Richtlinie anzukündigen, die Entwickler im Wesentlichen auf der Grundlage der Anzahl der Installationen besteuert, die ihre Titel erhalten, wenn auch nachdem das Spiel eine Reihe von Schwellenwerten überschritten hat. Aber während Unity Anpassungen an dieser Richtlinie angekündigt hat, sind viele Entwickler immer noch sehr verärgert über die Runtime Fee, und dies hat bei einigen zu einigen großen Änderungen geführt.

Neognosis, Entwickler von BallisticNG, einem sehr gut aufgenommenen Wipeout-ähnlichen Sci-Fi-Rennspiel auf Steam, hat jetzt einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem er darüber spricht, wie sich diese Unity-Funktionen auf ihre Pläne für das Spiel auswirken werden, und einfach ausgedrückt, bedeutet dies, dass es überhaupt keine Nintendo Switch-Edition des Titels mehr geben wird.

Der Entwickler erklärt: "Trotz der Bemühungen von Unity, sich nach ihrem PR-Desaster zu erholen, gibt es einfach kein Vertrauen und keine Sicherheit für uns, um in absehbarer Zeit mit neueren Versionen ihrer Tools fortzufahren.

"Es ist mit viel Frustration und Enttäuschung verbunden, dass wir die Absage der Switch-Version bekannt geben. Mehrere Jahre der Entwicklung sind in die technische Vorbereitung von BallisticNG für die Portierung geflossen, während die übliche Ausgabe von Updates für die PC-Version beibehalten wurde, so dass dies sowohl für uns als auch für alle anderen, die sich auf diese Version des Spiels gefreut haben, ein großer Tritt in die Eier ist. Es tut uns leid, dass es so gekommen ist, und wir werden in einem zukünftigen Projekt, das nicht an Unity gebunden ist, mit der Konsole (oder der gemunkelten Switch 2) zusammenarbeiten."

Neognosis erklärte jedoch, dass diese Unity-Richtlinien nicht bedeuten werden, dass BallisticNG aus Steam oder ähnlichem entfernt wird, tatsächlich hat der Entwickler versprochen, dass das geplante Update und die zukünftige Unterstützung von Inhalten noch auf dem Weg sind und aktiv entwickelt werden.