Entwickler können xCloud nutzen, um an Xbox-Spielen zu arbeiten

Wie ihr wahrscheinlich wisst, handelt es sich bei Project xCloud um Microsofts Streaming-Service für Videospiele. In Corona-Zeiten hat Microsoft seinen Service um ein neues Angebot erweitert, das sich an Entwickler in Quarantäne bzw. im Home Office richtet, die keinen Zugriff auf Entwickler-Kits für die Xbox haben.

Zunächst wurde dieses Feature in erster Linie von Entwicklern der Xbox Game Studios genutzt, nun haben auch Studios wie Eidos-Montréal und Infinity Ward entschieden, auf das Angebot zurückzugreifen, so dass sämtliche Teammitglieder auch von Zuhause die Tools der Entwickler-Kits nutzen können.