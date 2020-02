Entwickler hinter Stardew Valley arbeitet an mehreren Projekten in der gleichen Welt

Stardew Valley wurde 2016 veröffentlicht und begeistert seitdem Fans auf der ganzen Welt mit seinem verschlafenen Charme. Der verantwortliche Indie-Entwickler Eric Barone hat sich kürzlich über kommende Projekte geäußert, nachdem das Spiel ja mittlerweile auf so ziemlich allen denkbaren Plattformen erschienen ist. Zwei seiner nächsten Vorhaben spielen wohl in der gleichen Welt, wie der Erfolgshit:

"Ja, ich arbeite tatsächlich an ein paar neuen Projekten. Eines spielt in der Welt von Stardew Valley, aber es ist kein Landwirtschaftsspiel. Beim anderen bin ich mir bezüglich der Welt noch nicht zu 100 Prozent sicher, aber es wird an Stardew Valley anknüpfen. Ich mache mich nicht auf den Weg, den nächsten Indie-Hit abzuliefern. Ich möchte nur ein weiteres Spiel kreieren, das mir Spaß breitet und mit dem ich zufrieden bin. Einige [Eindrücke] meiner Kunst und meiner Ideen möchte ich [währenddessen] mit der Welt teilen. Wenn es populär wird, werde ich glücklich sein, aber es ist nicht mein Fokus."