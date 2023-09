Entwickler hassen die neue Installationsgebühr von Unity

HQ

Wir haben viele Diskussionen darüber gesehen, wie viel von den Einnahmen eines Spiels der Epic Games Store, Steam, GOG und andere digitale Stores im Laufe der Jahre eingenommen haben, aber es gibt auch einen weniger diskutierten Teil vieler Spiele, der seinen Anteil am Kuchen braucht, bevor ein Entwickler und/oder Publisher anfangen kann, das Geld in die eigene Tasche zu stecken: Spiel-Engines. Unreal Engine und Unity sind zwei der beliebtesten, und Epic hat die Umsatzbeteiligung in letzter Zeit einige Male optimiert. Jetzt ist Unity an der Reihe, und es wird definitiv nicht gut aufgenommen.

Aus einem Blogbeitrag geht hervor, dass Unity am 1. Januar 2024 die sogenannten Unity Runtime Fees einführen will. Dies soll die Umsatzbeteiligung ersetzen, da Spieleentwickler stattdessen jedes Mal, wenn ihre Spiele auf einem Gerät installiert werden, eine Gebühr an Unity zahlen müssen. Die Gebühr hängt davon ab, welche Art von Unity-Abonnement sie nach Erreichen bestimmter Meilensteine haben. Unity behauptet, dass diese Änderung nur eine kleine Teilmenge von Titeln betreffen wird, aber die sozialen Medien lassen es so aussehen, als hätten mehr als genug ein Problem damit.

Die Among Us-Entwickler von Innersloth teilten ihre Bedenken mit, nachdem Aggro Crab von Another Crab's Treasure eines der ersten Studios war, das sich dagegen aussprach, und sie sind nicht allein. Cult of the Lamb's Massive Monster ist eines der vielen anderen Studios, die damit drohen, die Engine zu wechseln, wenn dies tatsächlich passiert.

Nicht gerade seltsam, wenn die ursprüngliche Idee darin bestand, die Gebühr jedes Mal zu erheben, wenn ein Spiel installiert wurde, und zwar auf verschiedenen Geräten. Glücklicherweise hat Unity in einem Kommentar zu Stephen Totilo bei Axios einen Rückzieher gemacht, sodass Entwickler/Publisher nur für die Erstinstallation und nicht für Demos (es sei denn, es handelt sich um Early Access oder andere Varianten, die das vollständige Spiel enthalten), Abonnementdienste und Wohltätigkeitsangebote bezahlen. Dennoch scheint es, als ob die große Mehrheit der ziemlich bekannten Teams diese Idee nicht mag, daher wird es interessant sein zu sehen, ob Unity eine komplette Kehrtwende vollzieht, ein bisschen mehr zurückgeht oder sich behauptet.

Was halten Sie von der Unity Runtime Fee?