Entwickler gibt Anfängern fünf Tipps zum Konsolenstart von Two Point Hospital

Two Points Hospital wird am 25. Februar für Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht und in Vorbereitung darauf hat sich Entwickler Two Point Studios ein paar schlaue Maßnahmen überlegt, wie sie Spieler auf die lustige Krankenhaussimulation aufmerksam machen können. Die Leitung eines Krankenhauses zu übernehmen ist mit harter Arbeit verbunden, schließlich muss jedes Gelenk und jede Spritze ordnungsgemäß sitzen (und dann kommt noch der obligatorische Schreibtischdienst hinzu). Um Anfängern diese Bedenken zu nehmen hat das Studio diese Woche fünf hilfreiche Praxistipps vorbereitet, mit denen selbst Neueinsteiger ihre Angst vorm Onkel Doktor verlieren dürften.

