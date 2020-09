Entwickler erklärt, warum Football Manager 2021 auf Xbox, nicht aber auf Playstation erscheint

Letzte Woche haben wir erfahren, dass Football Manager 2021 nach mehr als einem Jahrzehnt Pause auf der Xbox in diesem Jahr den Weg zur Xbox One und Xbox Series finden wird. Viele Leute waren überrascht, dass bei dieser Ankündigung keine Playstation-Formate bestätigt wurden und das scheint seine Gründe zu haben. Miles Jacobson, der Chief Game Executive, verrät es uns:

"(Ich) werde oft gefragt und wäre in Schwierigkeiten, wenn ich antworten würde. Unsere Freunde bei @Xbox haben uns jahrelang gebeten, zu ihren Konsolen zurückzukehren. Deshalb sind sowohl FM19 als auch FM20 [mittlerweile] dem [Xbox] Game Pass beigetreten und [deshalb erscheint] FM21 für Xbox One & Series S/X."

Als ein Benutzer erneut nachbohrte, antwortete Jacobson Folgendes: "Um ein Spiel auf einer Plattform zu erstellen, benötigt man ein Entwicklungskit. Um ein Entwicklungskit zu erhalten, muss der Plattforminhaber besagtes Spiel auf dieser Plattform haben wollen. Wir haben mit Sony gesprochen und kein Entwicklungskit bekommen. Wir haben mit Microsoft gesprochen, sie haben uns eines zugesendet."

So ist das also. Am 24. November startet der Football Manager 2021 jedenfalls auf den aktuellen Xbox-Konsolen.