Entwickler erarbeiten Übersicht zu geplanten Fehlerbehebungen in Call of Duty: Modern Warfare

Die neueste Version von Call of Duty: Modern Warfare wurde von der Community Ende Oktober sehr gut aufgenommen, doch obwohl das Game aktuell viele Spieler zu begeistern scheint, gibt es natürlich Probleme, die von Infinity Ward regelmäßig angegangen werden müssen. Auf Reddit beschwerte sich ein Spieler beispielsweise darüber, dass er ständig mit Leuten zusammengeworfen wurde, die eine weitaus höhere Latenz aufwiesen, als er selbst. Ashton Williams, Senior Communications Manager bei Infinity Ward, hat sich diesem Fall angenommen und den Fall folgendermaßen erklärt:

"Wir haben einen Fehler in unserem Patch-System gefunden, bei dem ein kleiner Prozentsatz der Spieler nicht in der Lage war, den neuesten Patch ordnungsgemäß abzurufen. Das bedeutet, dass dieser Prozentsatz der Spieler nicht mit der größeren Spielerbasis, die sich auf dem neuesten Patch befindet, übereinstimmt. Diese Lobby bildete sich infolge dieses Fehlers und da es so wenige Spieler gab, die auf dem älteren Patch spielten, haben sie alle zusammengespielt."

"Wir arbeiten aktiv an einer Fehlerbehebung für das Backend und haben eine [entsprechende Lösung] für unser Patch-System, die mit unserem nächsten Titel-Update veröffentlicht wird, damit das in Zukunft verhindert werden kann. Wir hoffen, dass [diese Erklärung] einige Erkenntnisse liefert und entschuldigen uns für den Bug!"

In einem anderen Kommentator bestätigte Williams, dass Fans eine Roadmap oder etwas Ähnliches erhalten werden, das sie darüber informiert, was das Studio derzeit konkret untersucht.

