Entwickler entfernt zwei Drittel der Crucible-Spielmodi

Amazon Game Studios hat vor drei Wochen ihr erstes eigenes Spiel veröffentlicht, doch eigentlich spricht schon niemand mehr über Crucible. Der Online-Shooter auf Arenabasis hat keine besonders vielversprechenden Kritiken erhalten und auch die Spieler scheinen die Server nicht gerade zu fluten. Entwickler Relentless Studios hat sich deshalb schon letzte Woche dazu entschieden, die Vielfalt des Spiels weiter einzugrenzen. In einem Beitrag meldet sich das Team zu Wort und bestätigt, dass zwei der drei zum Launch verfügbaren Spielmodi bis auf weiteres entfernt werden sollen.

"Die Community hat sich auf erstaunliche Weise um Heart of the Hives versammelt. In Zukunft werden wir alle unsere Anstrengungen auf [diesen Spielmodus] richten und [herausfinden], was wir tun können, um diesen Modus zum Leuchten zu bringen. Harvester Command und Alpha Hunters werden auf absehbare Zeit in den Ruhestand versetzt. Wir werden Alpha Hunters bald von der Liste der Spielmodi entfernen, Harvester Command folgt sobald unsere Spielerfahrung verbessert wurde."

Der Entwickler hat außerdem erklärt, dass die kommende Phase erst einmal auf unbestimmte Zeit hinausgezögert wird, bis dahin gilt die sogenannte "Vorsaison". Mit den Saisons hätte es im Juli richtig losgehen sollen.