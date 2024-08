Entwickler Dogubomb liefert ein genreübergreifendes Puzzle in Blue Prince

HQ

Nachdem er jahrelang Spiele und Filme für andere gemacht hat, genießt der Entwickler Dogubomb die Chance, etwas für sich selbst zu machen, und das in Form seines mysteriösen neuen Puzzlespiels Blue Prince.

Die allgemeine Handlung von Blue Prince besteht darin, dass der Spielercharakter von seinem kürzlich verstorbenen Onkel beauftragt wurde, das 46. Zimmer seines Hauses mit 45 Zimmern zu entdecken.

Visuell beeindruckend, ist dies jedoch nicht nur ein weiteres Puzzle-Erkundungsspiel aus der Egoperspektive. Durch die Kombination von Elementen aus Strategiespielen und sogar Tabletop-Brettspielen ist es eine erfrischende Herangehensweise an ein Genre, das perfektioniert schien, aber in seinem Publikum eine Nische war.

Ben Lyons, unsere Chefredakteurin bei Gamereactor UK, hatte die Gelegenheit, mit Dogumbomb 's Tonda Ros über Blue Prince auf der diesjährigen Gamescom in Cologne zu sprechen.

Ros sagte: "Die meisten meiner Einflüsse waren Bücher und Brettspiele, also basieren viele der Mechaniken auf den Zeichenmechaniken, die man in Magic the Gathering oder Agricola oder Notre Dame sehen kann, einigen meiner Lieblingsbrett- und Kartenspiele, irgendwie kombiniert mit einigen Dingen aus einigen meiner Lieblingsbücher. Wie Maze von Christopher Manson, was so ist, als würde man eine Art Haus erkunden, das viele Geheimnisse birgt.

"Aber viele der Story- und Puzzleteile sind auf eine Art und Weise miteinander verwoben, die die Spieler dazu anregt, sie zu finden.

"Und die Art und Weise, wie das Haus eingerichtet ist, ist die Reihenfolge, in der die Spieler sie finden, es wird normalerweise anders sein."

Ros kommentierte auch den einzigartigen Ansatz des Spiels zur Problemlösung, bei dem die Spielstrategie und die Rätselfähigkeit beide gangbare Wege für den Fortschritt sind.

Er sagte: "Durch die Verwendung der Strategieelemente kann man tatsächlich Rätsel umgehen, die man nicht lösen kann.

Und wenn du es nicht magst, Rätsel zu lösen, kannst du sie so gut wie einfach ignorieren und dich nur auf diese Strategieelemente konzentrieren.

"Aber für neue Spieler wird es eine große Herausforderung sein, nicht in einer Sackgasse zu landen.

Aber das ist etwas, worin man gut werden kann, und das Spiel hält dich nicht wirklich in der Hand, um diese Fähigkeit zu verbessern.

"Wenn man also schlecht in Strategie ist, kann ein Spieler, der sich mehr auf Rätsel konzentriert, Rätsel lösen, die ihm dann Vorteile verschaffen, die er nicht wirklich so gut sein muss wie Strategie.

"Ich habe also das Gefühl, dass es zwei Wege gibt, sowohl für Strategieliebhaber als auch für Puzzle-Enthusiasten."

Ihr könnt euch hier unser vollständiges Interview mit Ros ansehen , in dem wir mehr über seine Lieblingsdinge am Spiel sprechen und woher seine atemberaubende künstlerische Ausrichtung kommt.